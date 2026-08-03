La Tercera Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad declaró improcedente la demanda sobre el proceso de amparo interpuesto por la empresa Agrícola Chicama Ltda. S.A., contra el Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri) y el Proyecto Especial Chavimochic (PECh), sobre el predio “La Concordia”, informó Jhon Cabrera Carlos, gerente del megaproyecto de irrigación.

VER MÁS| La Libertad: Exigen a Keiko Fujimori atender la erosión costera

La Resolución Judicial 53 del proceso que defiende el Gobierno Regional La Libertad y el PECH, del Expediente 00090–2027–0–1602–Jr–CI–02, advierte que la demandante (Agrícola Chicama) sostenía ser titular del derecho de propiedad del terreno, de alrededor de 5,000 hectáreas. El Juzgado, el 30 de enero de este año, declaró infundado su pedido, debido a que la empresa no logró acreditar la titularidad. Ahora, declaró improcedente la demanda constitucional de amparo presentada por la compañía.

“Este pronunciamiento nos impulsa a seguir trabajando en la férrea defensa de nuestros terrenos, que servirán para impulsar el desarrollo social y económico de la región y el país”, aseveró Jhon Cabrera.