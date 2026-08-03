La fiesta continúa en la concha acústica del parque infantil Miguel Cortés, al inaugurarse la feria especial por el 494 Aniversario de la Fundación de Piura, que es organizada por la comuna provincial y producciones Mienchiclas.

La feria ”Piura de la Pitri mitri“ ofrece para todos los asistentes stands de diversas índole con productos de los emprendedores piuranos, además de música, color, belleza y sobre todo actuaciones artísticas con diversos cantantes de la región y del país, que pondrán las noches festivas con grandes espectáculos.

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ESPECTÁCULO

La ceremonia de inauguración estuvo marcada por la destacada participación de los niños y jóvenes de The Roy Estudios Producciones “La Casa de los Talentos”, quienes emocionaron al público con un espectáculo lleno de música, danza y expresión artística, demostrando que Piura continúa siendo cuna de grandes artistas.

El momento más memorable fue la participación de la reconocida artista piurana Giuliana Rengifo, quien emocionó a los asistentes interpretando sus más conocidos éxitos y compartiendo con el público una velada inolvidable.

Con su carisma, Giuliana Rengifo invitó a las familias piuranas y visitantes a ser parte de esta edición especial de la Feria “Piura es de la Pitri Mitri” que presenta Mienchiclas, destacando la importancia de apoyar a los emprendedores locales y disfrutar de una experiencia donde el arte, la cultura y la identidad de nuestra región son los grandes protagonistas.

Como parte de esta gran celebración, también presentó una exclusiva colección de vestidos, reflejando su versatilidad artística y su compromiso con la promoción del talento y la creatividad piurana.

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PROGRAMA

Para estos 16 días de la feria habrá diversidad de actividades culturales, gastronómicas y promoción de artesanías.

También la elección oficial del Miss Piura y Señora Piura 2026, la participación de Los Parranderitos, las esperadas Noches de Rock, conciertos con artistas invitados, talleres recreativos para niños, espectáculos infantiles, presentaciones culturales y muchas actividades más que harán de cada día una experiencia inolvidable para la familia.

Más que una feria, Pitri Mitri de Mienchiclas se ha consolidado como un espacio donde el emprendimiento se encuentra con la cultura, nuestra identidad y donde cada emprendedor representa una historia de esfuerzo, dedicación y esperanza que merece ser conocida y apoyada por toda la comunidad.