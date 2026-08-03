En la región Ica, más de 12 mil estudiantes de quinto de secundaria deben decidir cada año su futuro profesional y buscan acceder a una formación de calidad. En respuesta a esta necesidad, la Universidad Continental realizó el Open Campus, una jornada que reunió a más de mil escolares de instituciones educativas de Ica, Chincha, Nazca y otras localidades, quienes conocieron de cerca la propuesta educativa de calidad internacional que ofrece la universidad.

Con una metodología basada en el aprendizaje vivencial, el Open Campus ofreció talleres interactivos, simulaciones con lentes de realidad virtual y actividades con equipos especializados, permitiendo a los asistentes experimentar escenarios reales de distintas profesiones. Los escolares exploraron las carreras de Medicina Humana, Enfermería, Farmacia y Bioquímica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Psicología, Derecho, Administración y Negocios Internacionales, y Administración y Marketing.

La dimensión internacional también ocupó un lugar central durante la jornada. Los asistentes conocieron Continental International Education, el ecosistema educativo internacional de la Universidad Continental que amplía las oportunidades académicas y profesionales de sus estudiantes. Al respecto, Juan Pablo Guarderas, gerente del campus Ica, destacó: «Creemos en una educación de calidad internacional. Esto nos caracteriza y se refleja en las más de ocho instituciones académicas de Continental International Education». Asimismo, se brindaron charlas sobre empleabilidad y emprendimiento, aspectos altamente valorados por los jóvenes.

Uno de los espacios que generó mayor expectativa fue el concurso de becas reuniendo a más de 150 estudiantes en un simulacro de examen de admisión. Como reconocimiento a su esfuerzo, los cuatro mejores participantes recibieron becas —dos integrales y dos medias becas— para financiar su primer ciclo académico.

Impulsando el talento y la competitividad

Como parte de su compromiso con el desarrollo regional, la UC también realizó el desayuno empresarial “Ica hacia el Futuro: Talento, Competitividad y Desarrollo para una Región Líder”, encuentro que reunió a más de 30 líderes de los sectores agroindustrial, agrícola, comercial y de servicios de Ica. La actividad contó con la participación especial de Gonzalo Galdós, presidente de IPAE Acción Empresarial. En este espacio se dialogó sobre los desafíos y oportunidades para la competitividad regional mediante la articulación entre la academia y el sector productivo.

Nuevas oportunidades educativas con beneficios exclusivos

Según cifras oficiales, cerca del 75 % de los estudiantes de educación secundaria en Ica pertenece a instituciones educativas públicas. Por ello, con el propósito de ampliar el acceso a una educación de calidad internacional, la Universidad Continental presentó su nuevo Programa de Beneficios Exclusivos, vigente durante las campañas de admisión de agosto y marzo.

La iniciativa establece condiciones preferenciales para estudiantes de quinto de secundaria y egresados de colegios públicos y privados. Entre sus principales beneficios destacan las Becas de Excelencia Académica, que cubren hasta el 50 % del costo de los estudios para estudiantes y egresados de alto rendimiento provenientes de colegios públicos.

Asimismo, la UC ofrece a sus estudiantes las Becas Impacto Positivo, que reconocen el talento deportivo, artístico, beneficios para personas con discapacidad y otros, promoviendo una educación inclusiva basada en el mérito.

Formación de calidad internacional

La Universidad Continental contempla una formación con proyección global a través de Continental International Education. Entre sus principales beneficios destaca la posibilidad de realizar estudios en Continental Florida University (Estados Unidos), acceder a un doble grado entre Perú y Estados Unidos e iniciar un MBA internacional desde el cuarto ciclo mediante la modalidad 4+1. Además, sus convenios y alianzas académicas en los cuatro continentes, amplia las oportunidades de movilidad internacional de sus estudiantes.

La Universidad Continental figura entre las diez mejores universidades privadas del país en el Scimago Institutions Rankings 2026 (SIR), posee la máxima calificación de cinco estrellas de QS Stars en Empleabilidad y, recientemente, se convirtió en la única universidad del Perú en obtener el Sello Sofía, acreditación europea que certifica sus altos estándares internacionales.

Con estas iniciativas, la Universidad Continental continúa acercando mayores oportunidades a los jóvenes de la región, fortaleciendo su orientación vocacional y facilitando el acceso a una formación universitaria de calidad internacional.