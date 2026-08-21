Miles de cusqueños, así como turistas nacionales y extranjeros disfrutaron de la clasificación de Cienciano a cuartos de final de la Copa Sudamericana, desde la Plaza Mayor de Cusco.
Las autoridades cusqueñas instalaron una pantalla gigante en plena plaza mayor, donde fanáticos del cuadro ‘Papá’ gozaron del partido de vuelta de la escuadra roja.
El equipo cusqueño perdió 1-0 en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro; sin embargo, en el global ganaron 6-2 después de haber goleado a Botafogo 6-1 en casa.
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