Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y representantes de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado detuvieron a 12 presuntos integrantes de la organización criminal “Los Parqueros del Jota”, investigados por delitos relacionados con la extracción ilegal de oro, tenencia ilegal de explosivos y armas. Esta red delictiva, de acuerdo a las pesquisas, volaba torres de alta tensión para dejar sin energía eléctrica a zonas mineras en donde ingresaba a robar.

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Redada

La operación que permitió dar este golpe contra la minería ilegal se dio la madrugada de ayer en 23 viviendas situadas en las provincias de Trujillo, Pataz, Chepén, Sánchez Carrión y Lima.

Tras finalizar la redada se capturó a Domingo Romero (38), Rogelio Jaime (31), Walter Campos (35), Walter Flores (47), Jeremías Morillo (34), Milton Niquin (25), Eliceo Robles (31), Nildo Mallqui (58), Segundo Bautista (48), Jesús Carhuaricra (33) y Edwar Ruiz (24). Ellos tenían una orden de detención preliminar de 10 días emitida por el Juzgado Mixto Transitorio de Parcoy.

También se detuvo en flagrancia a Jahaira Mallqui. Ella es acusada del presunto delito de fabricación, uso y porte de armas de fuego.

De acuerdo a las pesquisas, “Los Parqueros del Jota” se abastecían clandestinamente de explosivos, armas y municiones. Además, estarían detrás de la detonación de cargas explosivas en torres de alta tensión en Pataz. Según la Policía, con esto provocaban apagones que les permitía ingresar a socavones formales en donde robaban oro.

Esta banda, además, utilizaría a menores de edad para retirar el mineral sustraído.

Según seguimientos policiales, el oro hurtado era trasladado desde Pataz hacia Trujillo mediante camiones y volquetes que utilizaban rutas clandestinas. Además, para evadir la fiscalización, los delincuentes usaban fachadas comerciales, documentos de control y padrones vinculados al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

“Son 23 inmuebles en donde se ha realizado el allanamiento y se han encontrado municiones, explosivos, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros medios e instrumentos que van a ser de mucha utilidad para la investigación. Ellos son investigados por organización criminal, hurto y robo de material aurífero, tenencia ilegal de explosivos, armas de fuego y de municiones, y también por droga”, confirmó el jefe de la Región Policial La Libertad, general Eric Ángeles Puente.

Miles de soles

El jefe de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac), coronel PNP Rober Trujillo Tarazona, detalló que esta banda tenía una gran capacidad económica. Durante el operativo se incautaron 105 mil 456 dólares americanos, 366 mil 260 soles, 1,200 dólares de Jamaica, 1 millón 536 mil pesos colombianos y 240 pesos mexicanos.

Además, se incautaron una bóveda, material aurífero, tres pistolas, una carabina con mira telescópica, decenas de municiones y chalecos antibalas.