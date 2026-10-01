A tres días de las elecciones regionales y municipales, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Huancayo, informó de todos los detalles del proceso electoral, en el cual participan 33 mil 120 ciudadanos como miembros de mesa y un millón 70 mil 524 electores en la región Junín.

La coordinadora de capacitación de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Huancayo, Miriam Chile Balladares, manifestó que son 9 miembros sorteados por cada mesa, 3 titulares y 6 suplentes, que deben acudir desde las 6 de la mañana, si no acuden los titulares los reemplazan los suplentes. La mesa debe estar instalada desde las 7 de la mañana, los electores ya deben acudir a sufragar, con su DNI, desde esta hora. Los miembros de mesa cumplen su labor por primera vez.

La ONPE, a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huancayo recordó a la ciudadanía que las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 se realizarán este domingo 4 de octubre. La jornada electoral se desarrollará de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., horario en el que los electores deberán acudir a sus respectivos locales de votación para emitir su voto

El DNI

El documento nacional de identidad válido para votar es el DNI azul, el DNI electrónico e incluso con el DNI amarillo de menores que ya cumplieron 18 años, inclusive puede acudir con un DNI vencido. El voto es obligatorio para las personas desde los 18 hasta los 70 años y facultativo desde los 70 años.

Una vez acreditado con su DNI, el elector recibe la cédula de votación, que debe estar firmada por los miembros de mesa y luego acudir a la cabina de votación para emitir su voto, donde debe mantener la tranquilidad sin realizar ninguna grabación o perturbación alguna, luego se debe colocar la cédula en el ánfora y firmar en la lista de electores, donde coloca su huella digital.

En las capitales de provincia la cédula tiene 3 filas, para elegir a gobernador regional, consejeros y alcalde provincial. Mientras que para los distritos, se cuenta con una columna más para elegir al alcalde distrital. Cabe mencionar que en las cédulas de votación no hay fotografías de los candidatos, tal es así que los electores los pueden identificar por el símbolo de la agrupación política.

“El ciudadano o ciudadana tiene la posibilidad de votar cruzado y no de manera lineal, ya que cada elección es independiente”, mencionó Miriam Chile Balladares.

En las capacitaciones, los miembros de mesa fueron preparados para los diversos pasos a cumplir como la instalación de la mesa, el escrutinio que debe ser ordenado y tienen que ser precisos en el conteo, ya que cuando se equivocan tienen que volver a realizar el conteo hasta que cuadren las cifras y estas sean consignadas en las actas electorales.

Explicó que son dos escrutinios que deben cumplir los miembros de mesa, el primero será en la elección regional y luego la municipal.

¿A quiénes elegimos?

En este proceso electoral los ciudadanos elegiremos a los gobernadores, vicegobernadores y los consejeros regionales en las regiones del toldo el país. Además, se elegirán a los alcaldes provinciales y distritales con sus respectivos regidores.

Se proclama gobernador y vicegobernador a los ciudadanos de la organización política que obtengan al menos el 30% de los votos válidos. Los consejeros son proclamados de acuerdo con la mayoría de votación. En las provincias en que se eligen dos o más consejeros se aplica la cifra repartidora.

Las autoridades electas asumen sus cargos desde el 1 de enero del año 2027, luego de ser proclamadas por el Jurado Nacional de Elecciones.

La multa por no cumplir el cargo de miembro de mesa asciende a 275 soles, pero sino acude a votar la multa podría llegar a acumular hasta 385 soles. La multa para el elector es de acuerdo al distrito que figura en el DNI.

En un distrito no pobre la multa es de 110 soles, en un distrito pobre es de 50 soles y en un distrito en extrema pobreza la multa asciende a 27 soles con 50 céntimos.