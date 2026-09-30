Un grave suceso mantiene atemorizada a la población de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, región La Libertad. Al filo de la 7 de la noche del último martes, presuntos delincuentes detonaron un artefacto explosivo en los exteriores de la clínica odontológica Gallardo, situada en la calle Victoria, a solo metros de la Plaza de Armas.

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Lamentablemente como consecuencia del atentado, un hombre, cuya identidad no fue revelada, resultó herido en la pierna derecha. Él tuvo que ser evacuado a un hospital de la zona, pero luego sus familiares lo trasladaron a una clínica en Chiclayo, Lambayeque.

Debido a que la detonación ocurrió en hora punta, muchas personas, entre vecinos y transeúntes,se acercaron a ver qué sucedía. La Policía Nacional tuvo que retirarlos, debido a que la zona era peligrosa y se desconocía si había otro artefacto explosivo en el lugar.

Los detectives acordaron el lugar y empezaron a realizar las investigaciones del caso, para determinar las circunstancias y el móvil del atentado.

No obstante, por la forma cómo sucedió el hecho no se descarta que se trate de un nuevo caso de extorsión. Aún no hay una versión oficial de los administradores del centro odontológico, cuya infraestructura sufrió graves daños.

Por ahora se realizan diligencias para conocer qué tipo de artefacto fue utilizado y quiénes estarían detrás de la detonación.