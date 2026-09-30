Durante una inspección ocular realizada en el distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca, se constató la presencia de cinco bocaminas de data antigua, sin evidencias de actividad reciente vinculada a la denuncia presentada.

Inspección en la zona

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica realizó una inspección técnica en el sector Porona, distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca, con el objetivo de verificar una denuncia relacionada con una presunta afectación al patrimonio cultural en el área correspondiente al Paisaje Arqueológico Geoglifos Pampa Poroma, actualmente bajo condición de Protección Provisional, conforme a la Resolución Directoral N.° 214-2026-MC, de fecha 13 de julio de 2026.

Durante la inspección ocular, no se identificaron trabajos recientes, maquinaria pesada, huellas de tránsito vehicular actual ni otras evidencias que permitan determinar una afectación reciente al patrimonio cultural relacionada con los hechos denunciados.

Asimismo, durante el recorrido no se encontró presencia de personas en el área inspeccionada, ni se contó con fotografías o videos que sustentaran los presuntos daños señalados en la denuncia.

Como parte de la verificación de campo, se identificaron cinco bocaminas distribuidas en un área aproximada de siete hectáreas. En una de ellas se observaron costales con tierra, un tronco sujeto con alambres y una estructura de madera utilizada como bajada, elementos que, de acuerdo con la evaluación realizada en campo, presentan características de data antigua.

Tras la diligencia, el equipo técnico concluyó preliminarmente que no se registra afectación material reciente ni actividad antrópica lesiva al patrimonio cultural dentro del área de protección provisional inspeccionada.

“La Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica continuará con las acciones de vigilancia y protección correspondientes, mientras que los detalles técnicos y las conclusiones definitivas serán consignados en el Informe Técnico correspondiente. De esta manera, el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, reafirma su compromiso con la protección, vigilancia y conservación del patrimonio arqueológico de la región Ica”, señaló la DDC Ica.

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