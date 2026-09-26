La Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, a través de su equipo técnico, realizó una inspección en el Paisaje Arqueológico Pampa Porona (Sector C), ubicado en el distrito de Vista Alegre, en la provincia de Nasca, ante una denuncia por una presunta afectación al patrimonio cultural.

Daños en área protegida

Durante la intervención se verificó un área de aproximadamente 50 metros cuadrados con evidencias de intervención humana, encontrándose una excavación circular de aproximadamente 1.60 metros de diámetro y 1.40 metros de profundidad, que presentaba elementos de fierro y vaciado de concreto.

Asimismo, se identificaron instalaciones temporales, herramientas de construcción y la presencia de personas realizando labores sin acreditar la autorización correspondiente.

Ante esta situación, se informó a los presentes que el área corresponde a un espacio protegido del patrimonio cultural. Como consecuencia de la inspección, los involucrados accedieron voluntariamente a retirar las estructuras temporales, cubrir la excavación y retirarse del lugar.

“La DDC Ica continuará con las acciones de evaluación y seguimiento correspondientes, cuyos detalles técnicos serán desarrollados en el informe respectivo, reafirmando su compromiso con la protección, conservación y vigilancia del patrimonio cultural de la región Ica”, señaló la institución adscrita al Ministerio de Cultura.

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