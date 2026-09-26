Con una trayectoria marcada por la vocación de servicio y la respuesta permanente ante las emergencias, la Compañía de Bomberos de Pisco “Nuestra Señora de las Mercedes” N.° 37 llevó a cabo la celebración por su 78. º aniversario de vida institucional, reuniendo a integrantes de la compañía, autoridades, representantes de instituciones y miembros de la comunidad.

La fecha permitió recordar casi ocho décadas de historia al servicio de Pisco y sus alrededores, reafirmando el compromiso de quienes decidieron vestir el uniforme de bombero para acudir en auxilio de quienes más lo necesitan.

Bomberos voluntarios

Durante la celebración se destacó la entrega de los hombres y mujeres voluntarios que han formado parte de la B-37 a lo largo de los años, muchos de ellos dejando jornadas de trabajo, tiempo familiar y actividades personales para responder al llamado de una emergencia.

Incendios, accidentes, rescates y otras situaciones de riesgo forman parte de la labor que los bomberos afrontan de manera permanente, muchas veces exponiendo su propia integridad. Asimismo, se expresó un especial reconocimiento a quienes construyeron la historia de esta compañía y a las nuevas generaciones que continúan tomando la posta del servicio voluntario.

La conmemoración también permitió agradecer a las familias, instituciones y población pisqueña que brindan su respaldo a la compañía y contribuyen a que pueda continuar cumpliendo su misión.

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