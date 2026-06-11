La ausencia de una compañía de bomberos en el distrito de Paracas (Pisco), volvió a quedar en evidencia tras registrarse dos incendios en menos de 24 horas. El hecho más grave ocurrió en la habilitación urbana José de San Martín, donde un voraz incendio redujo a cenizas la vivienda de la señora Edith Meza, quien además tenía una tienda comercial en el inmueble.

Según las primeras versiones, el siniestro se habría originado por un presunto cortocircuito, propagándose rápidamente hacia la vivienda vecina también afectándola considerablemente.

Voraz fuego

Las llamas consumieron por completo la vivienda, dejando cuantiosas pérdidas materiales a la familia afectada. Vecinos expresaron su preocupación debido a que Paracas no cuenta con una estación de bomberos propia, situación que obliga a esperar la llegada de unidades procedentes de otros distritos ante cualquier emergencia, mientras el fuego continúa avanzando y poniendo en riesgo a más familias.

A este hecho se suma otro incendio reportado la madrugada de ayer, aproximadamente a las 4:30 a.m., en el asentamiento humano Alberto Tataje Muñoz, cerca de la losa deportiva, donde un vehículo Station Wagon de color blanco, propiedad de Pablo Martínez Dávila, terminó seriamente afectado por el fuego.

Algunos vecinos señalaron que en la zona suelen reunirse jóvenes para consumir drogas y que, pese a las constantes alertas realizadas al Serenazgo, no se estarían tomando medidas efectivas. Asimismo, indicaron que la oscuridad permanente en el sector favorece la ocurrencia de hechos delictivos y situaciones de riesgo.

Los recientes incendios han reavivado el reclamo de la población para que las autoridades gestionen la creación de una compañía de bomberos en Paracas. Los vecinos recuerdan que, pese a ser considerado uno de los principales destinos turísticos del país y albergar importantes empresas pesqueras e industriales, el distrito continúa sin contar con una unidad de respuesta contra incendios.

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