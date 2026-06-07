Dos ferreterías de la av. José Faustino Sánchez Carrión, en Chincha Alta, fueron afectadas por un dantesco incendio dejando miles de soles en pérdida económica. Los bomberos, ayudados por la policía, serenazgo y los propios comerciantes trabajaron en la zona por más de una hora para controlar el siniestro, que sembró el pánico en el sector, conocido como “Tacorita”, por la gran cantidad de mercadería que se almacena en el lugar.

Dantesco incendio

Minutos antes de las 8 de la mañana de ayer (sábado) cuando los locales estaban por abrir sus puertas comenzó el siniestro por causas que están en investigación. En la ferretería Señor de Muruhuay el primer ambiente, donde se encontraban materiales de plástico, madera y otros había sido alcanzado por el fuego que se elevó varios metros, y generó humo negro que podía apreciarse desde kilómetros.

A su costado, la ferretería Velásquez también fue afectada por las llamaradas. El tercer piso y la azotea, en los que había mercadería diversa se convirtieron en presa del fuego. En menos de 10 minutos la emergencia era de nivel mayor, y aunque hubo intervención inicial de los comerciantes de la zona no lograron evitar el desastre, tampoco pudieron salvar los productos de los locales comprometidos.

Los bomberos acudieron con tres unidades para comenzar las labores contra incendio. El ataque a las llamas se realizó desde dos frentes, un grupo desde José Faustino Sánchez Carrión y el otro por la calle Diego de Almagro. Las municipalidades de Chincha y Pueblo Nuevo, así como la empresa Semapach destinaron cisternas para abastecer las unidades bomberiles durante toda la jornada. Fue un trabajo de más de una hora para sofocar el fuego.

Una vez controlada la emergencia, el daño material pudo ser evidenciado. En el local Señor de Muruhuay solo había quedado la estructura metálica, todo lo demás que contenía la inversión de su propietario desapareció por el siniestro. Mientras que el negocio de Velásquez, la construcción del inmueble presenta afectación, además de la mercadería incinerada. Son miles de soles que han perdido los comerciantes chinchanos.

EL DATO: Poco antes de que se retiren los bomberos, las llamas comenzaron a reavivarse en la ferretería Señor de Muruhuay. Los comerciantes tuvieron que hacer un forado desde un taller contiguo para poner fin a la emergencia.

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