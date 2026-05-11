Herminia Pacheco Salcedo pasó el Día de la Madre entre los escombros de su vivienda afectada por un voraz incendio, que se inició, repentinamente, en uno de los ambientes por causa desconocida. Ella, sus dos hijos y los dos sobrinos que cría desde pequeños perdieron todas sus pertenencias como consecuencia de este hecho, ocurrido en el centro poblado 13 de Junio, en el distrito de Alto Larán.

Lo perdió todo

La tarde del sábado, la humilde madre de familia salió de su casa con dirección al centro de la provincia de Chincha para realizar sus actividades. Tardó alrededor de una hora en volver y cuando lo hizo ya el fuego había afectado su propiedad de la Mz. 12 lote 4. Su hijo de 17 y su sobrino de 12 años se encontraban en el inmueble cuando comenzaron las llamas y afortunadamente lograron salir, sin sufrir daño físico.

Pacheco indica que en el lugar donde empezó el siniestro no cuenta con instalaciones eléctricas en la pared, por lo que desconoce la causa del hecho. Refiere además que, ante la ausencia de los bomberos, recibió ayuda de sus vecinos y el personal de serenazgo de Larán, quienes comenzaron a llevar agua en baldes hasta el predio para intentar apagar el fuego. La labor ciudadana evitó que otras casas del sector sean afectadas.

Al sofocarse el siniestro, la madre evidenció que todas sus pertenencias estaban reducidas a cenizas o dañadas. A medida que caminaba entre los escombros veía como los muebles de su sala que fue equipando con esfuerzo estaban inservibles, igual escenario era el de los utensilios, alimentos y demás que almacenaba en su cocina. Al llegar a su habitación encontró sus bienes destruidos por el fuego.

En el cuarto de sus hijos y de los sobrinos a quienes también considera como sus vástagos, nada se había salvado. Las prendas de colegio, útiles y demás del menor de 12 y de los adolescentes que están en educación superior estaban quemados. Herminia Pacheco ha pasado el peor día de la madre, aunque agradece porque su familia este sana y salva. Cualquier ayuda pueden comunicarse al 952119895.

EL DATO: Los vecinos de 13 de Junio al percatarse del hecho comenzaron a pedir ayuda a los serenos y entre todos iniciaron las labores para sofocar el fuego antes de que se extienda a las demás viviendas del sector.

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