Un incendio de gran magnitud se registró en el distrito de Los Aquijes, en la provincia de Ica, específicamente en la urbanización Las Piedras de Buenavista, tercera etapa, conocida también como “Llaxta”, donde una vivienda quedó totalmente afectada tras ser consumida por las llamas.

Todo en cenizas

El siniestro generó alarma entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades al observar que el fuego se extendía rápidamente dentro del inmueble. Hasta el lugar llegaron agentes de Serenazgo, efectivos de la Policía Nacional y personal de la Compañía de Bomberos N.° 22 de Ica, quienes iniciaron las labores de control y mitigación del incendio.

De acuerdo con información preliminar, durante la emergencia se habrían registrado hasta cinco explosiones en el interior de la vivienda, lo que dificultó las tareas de los equipos de respuesta y aumentó la preocupación en la zona.

Como consecuencia del siniestro, una ciudadana resultó con quemaduras y fue evacuada de emergencia en una camioneta policial hacia un centro de salud cercano, donde recibe atención médica.

Los bomberos trabajaron intensamente para evitar que las llamas se propagaran a las viviendas colindantes, logrando finalmente controlar el incendio, sin embargo, el fuego dejó la vivienda calcinada en distintos ambientes, provocando la pérdida total de los bienes de la familia.

Tras el incendio, la Municipalidad Distrital de Los Aquijes brindó apoyo inmediato a la familia afectada. Hasta la zona llegó la alcaldesa de Los Aquijes Karol Rojo y su equipo de trabajo, quienes trasladaron productos de primera necesidad.

Se apoyo con camas, balón de gas, colchones, frazadas, sábanas, ollas, tacho de agua, carpa, platos, cucharas y válvulas de gas.

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