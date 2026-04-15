Un incendio registrado en el sector 3 de Febrero, en Santa Cruz de Villacurí, en el distrito de Salas (Ica), dejó severos daños en una vivienda y a una familia sin hogar, luego de que el fuego consumiera gran parte del inmueble mientras sus propietarios se encontraban fuera realizando compras.

Hogar en cenizas

La rápida reacción de los vecinos permitió controlar la emergencia antes de que se expandiera a predios cercanos, destacando el apoyo de un poblador identificado como Joel, quien puso a disposición su cisterna para abastecer de agua de inmediato.

Gracias a la acción conjunta de la comunidad, las llamas fueron sofocadas y se evitó una tragedia mayor, aunque un padre, una madre y su menor hijo quedaron en la incertidumbre tras perder su vivienda.

Tras el voraz incendio, la Municipalidad Distrital de Salas, a través de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, acudió al sector 3 de Febrero Las Dunas - Santa Cruz de Villacuri para brindar auxilio a las familias damnificadas por el incendio ocurrido el martes 14 de abril en horas de la mañana.

Se realizó la entrega estratégica de Bienes de Ayuda Humanitaria a la familia del Sr. Rider Alberto Gutiérrez Sarabia.

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