Dos familias lo perdieron absolutamente todo tras un dantesco incendio registrado la mañana del sábado en el sector de Botijería Ángulo Norte, a un costado del río Ica, donde en cuestión de minutos el fuego redujo a cenizas viviendas precarias, pertenencias, animales y ahorros de años de esfuerzo.

Siniestro total

El siniestro se inició alrededor de las 10:00 a. m. en una de las viviendas y se propagó rápidamente debido a los materiales altamente inflamables con los que estaban construidas las casas.

Hasta el lugar llegaron unidades del Cuerpo General de Bomberos, que lograron controlar las llamas y evitar que el incendio se extienda a más viviendas del sector. Sin embargo, los daños materiales fueron totales. Videos captados durante la emergencia mostraron escenas de profundo dolor, entre ellas el desmayo de una de las propietarias al ver cómo el fuego consumía su hogar, sus aves de corral y sus mascotas.

Los damnificados relataron que no lograron rescatar ninguna de sus pertenencias. Camas, colchones, electrodomésticos, dinero en efectivo y documentos personales quedaron completamente calcinados. “Nos hemos quedado solo con la ropa que llevamos puesta. Hoy no tenemos dónde dormir”, señaló uno de los afectados, visiblemente conmocionado.

Personal de Defensa Civil se apersonó al lugar para realizar la evaluación de daños y coordinar acciones de apoyo; sin embargo, los vecinos expresaron su preocupación por la falta de limpieza de escombros y la demora en la instalación de carpas, lo que agrava la situación de las familias que deberán pasar la noche a la intemperie.

Ante esta emergencia, los damnificados hicieron un llamado urgente a las autoridades locales y a la población para recibir apoyo solidario con alimentos, abrigo y materiales básicos, mientras intentan recomponer sus vidas tras una tragedia que, en pocos minutos, los dejó sin hogar y sin medios para subsistir.

