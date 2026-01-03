Un incendio de grandes proporciones se registró este viernes 2 de enero, alrededor de las 7:00 de la mañana, en el sector Tierra Prometida, asentamiento humano Vivienda Digna, dejando como saldo dos familias damnificadas que lo perdieron todo.

Incendio alarmante

Según se informó en el lugar, las personas que habitaban las casas afectadas ya habían salido a sus centros de trabajo, lo que evitó una tragedia mayor. “Gracias a Dios no había nadie en casa; de lo contrario, la historia hubiera sido otra”, señalaron vecinos consternados al observar el panorama desolador que dejó el incendio.

Una de las afectadas relató que se enteró del siniestro mientras trabajaba. “Nos avisaron que la casa se estaba quemando. Cuando regresé, ya todo estaba reducido a cenizas”, declaró. En la vivienda habitaban cinco personas, incluidos menores de edad, quienes por fortuna se encontraban de visita en casa de familiares fuera del sector.

El fuego no solo consumió las precarias estructuras de madera y material altamente inflamable, sino también enseres, ropa, camas y animales domésticos. “Mis gallinas, patos, todo se quemó. No nos ha quedado nada”, manifestó entre lágrimas la damnificada, confirmando que las pérdidas fueron absolutamente totales.

El incendio también afectó a una vivienda contigua, perteneciente a otra familia del sector. Hasta el momento, las causas del siniestro no han sido determinadas, aunque no se descarta un posible cortocircuito o algún incidente relacionado con pirotecnia, considerando las recientes celebraciones de fin de año.

Horas después, personal de Defensa Civil llegó a la zona para evaluar los daños y levantar el reporte correspondiente. Las autoridades recordaron que este sector presenta un alto riesgo debido al tipo de material con el que están construidas las viviendas, lo que facilita la rápida propagación del fuego.

Ante esta situación, los damnificados hicieron un llamado a la solidaridad de la población para recibir apoyo de cualquier tipo. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al 916 142 343, contacto de la familia Maryori Hernández. “No estamos libres de pasar por algo así”, señalaron los vecinos, mientras intentan comenzar el año enfrentando una de las pérdidas más duras de sus vidas.

