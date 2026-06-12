La controversia política en el distrito de Santiago continúa creciendo. El regidor Jorge Prada cuestionó la demora en el trámite del pedido de suspensión presentado contra la alcaldesa Ana Ascencio Ccencho, señalando que ha transcurrido cerca de un mes sin que se convoque a la sesión de concejo que debe evaluar el caso.

Concejal advierte

Según explicó, la solicitud de suspensión está relacionada con la presunta contratación o vinculación de una persona que tendría una sentencia e impedimento para contratar con el Estado.

“Ya va a ser casi un mes y no hay nada. Hasta ahora no emiten el acuerdo de concejo que debió haberse realizado. Acá no se están respetando las normas porque son 30 días como fecha máxima para llevarse a cabo la sesión en caso de la suspensión de la alcaldesa”, manifestó.

De acuerdo con el concejal, inicialmente se había programado una sesión para tratar el tema; sin embargo, posteriormente surgieron observaciones relacionadas con la adhesión presentada por una persona que, según indicó, no pertenecería al distrito.

“Se presentó la suspensión y luego presentan un documento por adhesión cuando la sesión ya estaba programada. Después se dan cuenta de que supuestamente no era de Santiago”, señaló.

Prada indicó que uno de los motivos que sustentan el pedido de suspensión es la presunta participación de una persona identificada como César Buzo, quien, según afirmó, tendría una sentencia e inhabilitación para contratar con el Estado.

“Se estaría pidiendo la suspensión por haber declarado que tenía como asesor de la municipalidad a una persona sentenciada e inhabilitada para contratar con el Estado”, sostuvo.

Durante sus declaraciones, Prada también denunció que existirían obstáculos para acceder a información municipal requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización. Según indicó, ha presentado diversos pedidos formales de documentación, pero asegura que la mayoría no ha sido atendida.

“Hemos solicitado una serie de informaciones y prácticamente nos entregan muy poco. La mayoría de los documentos que solicitamos no los responden. Siempre nos dicen que pidamos la información por escrito, pero ni por escrito nos la entregan”, expresó.

El concejal también hizo referencia a reclamos formulados por trabajadores municipales respecto al pago de beneficios laborales pendientes. Consultado sobre su evaluación de la administración municipal, Prada fue crítico con el desempeño de la actual gestión.

“La gestión es pésima. Tampoco está cumpliendo con los propios trabajadores”, declaró.

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