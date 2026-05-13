Un grupo de jubilados y ex trabajadores de la Municipalidad Distrital de Santiago, en la provincia de Ica, realizó una denuncia pública contra la actual gestión municipal encabezada por la alcaldesa Ana Ascencio Ccencho, debido a la demora en el pago de sentencias judiciales y otros, además de cuestionar la contratación de personal bajo la modalidad de locación de servicios.

Carencia en atención

El asesor legal de los trabajadores afectados, Dr. Orlando Andia Vásquez, señaló que la municipalidad argumenta constantemente la falta de documentación para establecer los montos adeudados a los jubilados y extrabajadores, pese a que, según afirmó, se continúa incrementando el número de funcionarios y asesores en la comuna.

“Solo en diciembre esta alcaldesa contrató 18 abogados más para asesorar diversas áreas. Muchos funcionarios tienen incluso su recibo por honorarios número 0001, es decir, su primera experiencia laboral la están teniendo en la Municipalidad de Santiago”, manifestó el letrado.

Según indicó, únicamente en diciembre del 2025 se habrían destinado alrededor de medio millón de soles al pago de locadores de servicios, mientras que las deudas por sentencias judiciales continúan pendientes.

Andia Vásquez aseguró que existen más de 150 trabajadores con resoluciones judiciales aprobadas o beneficios reconocidos que aún no reciben el pago correspondiente. Asimismo, criticó la contratación de 143 locadores de servicios durante los primeros meses de la actual gestión edil.

“Dicen que no hay dinero para pagar a los jubilados, pero sí hay recursos para contratar locadores y asesores. La alcaldesa recibe el activo y el pasivo de la municipalidad y debe asumir las obligaciones pendientes”, sostuvo.

Entre los casos mencionados, cuestionó la contratación de choferes para serenazgo con remuneraciones superiores a las de trabajadores que ya se encuentran en planilla.

Los denunciantes también señalaron presuntas irregularidades en la asignación de funciones dentro de la municipalidad. Según manifestaron, algunos funcionarios estarían desempeñando simultáneamente más de un cargo.

Asimismo, anunció que, pondrán la información recopilada a disposición de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público para que se investiguen posibles irregularidades administrativas y contrataciones dentro de la gestión municipal.

“Prefieren gastar en abogados antes que pagarles a los jubilados que llevan cuatro, seis, ocho o hasta diez años esperando sus liquidaciones”, sostuvo el letrado, quien agregó que actualmente existirían más de 20 jubilados afectados, con montos pendientes que oscilarían entre 45 mil y 60 mil soles, dependiendo del tiempo de servicios prestados.

Andia Vásquez señaló además que la normativa vigente permite a las municipalidades realizar pagos fraccionados de sentencias judiciales e incluso efectuar modificaciones presupuestarias para atender estas obligaciones. Sin embargo, aseguró que la actual administración municipal no estaría adoptando medidas para resolver el problema.

Los jubilados presentes también expusieron sus casos ante los medios. Uno de ellos relató que fue cesado en el año 2023 y que, pese a haber presentado la documentación correspondiente, hasta la fecha no se ha determinado el monto de su liquidación.

“Nos cesaron en el 2023 y desde entonces seguimos esperando. Hemos presentado expedientes completos y aún no nos dicen cuánto nos corresponde. Ni siquiera han realizado el cálculo”, manifestó el afectado, quien además recordó haber ganado anteriormente un proceso judicial contra la municipalidad ante el Tribunal Constitucional, tras lo cual fue reincorporado en el año 2005.

Otro extrabajador denunció que la municipalidad no le reconoce cuatro años de labores correspondientes al periodo entre 1999 y 2002, pese a que existirían documentos que acreditarían dicho tiempo de servicio.

“Recursos Humanos dice que no hay sustento, pero en asesoría legal me indican que sí existen los documentos y que serán devueltos para corregir el expediente”, explicó.

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