Un incidente registrado durante una transmisión en vivo de la Municipalidad Distrital de Santiago, en la provincia de Ica, ha generado cuestionamientos en redes sociales, luego de que se difundiera un audio en el que una presunta funcionaria se dirige en términos ofensivos hacia un trabajador.

En transmisión en vivo

El hecho ocurrió durante una actividad pública vinculada a la colocación de la primera piedra de una obra, acto en el que también se encontraba presente la alcaldesa distrital de Santiago, Ana Ascencio. En la transmisión oficial, que se realizaba en tiempo real a través de la página institucional, se escucha a una mujer, quien sería del área de Imagen, calificar como “idiota” a un obrero, aparentemente por no estar atento a la preparación de la mezcla utilizada en la ceremonia.

El material audiovisual, ha sido motivo de críticas por parte de usuarios, quienes cuestionan el trato hacia el personal operativo, más aún en un evento público difundido por canales oficiales. “No es correcto ese tipo de expresiones, menos en una actividad institucional y frente a la ciudadanía”, comentó un vecino en redes.

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