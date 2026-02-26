Un operativo conjunto de la Fiscalía y la Policía Anticorrupción se ejecutó la mañana del martes 24 de febrero en la Municipalidad Distrital de Santiago, en la provincia de Ica, como parte de una investigación por el presunto funcionamiento de una organización criminal vinculada al caso denominado “trabajadores fantasmas”.

Presunta corrupción

Las diligencias se desarrollaron hasta por 6 horas, periodo en el cual representantes del Ministerio Público y agentes especializados realizaron el levantamiento de documentación administrativa, expedientes y equipos informáticos. Todo el material incautado será sometido a peritajes técnicos y análisis contable para determinar responsabilidades.

De acuerdo con información preliminar, la investigación estaría relacionada con la presunta contratación irregular de decenas de locadores de servicios que habrían percibido pagos mensuales que oscilarían entre los 3,000 y 8,000 soles, sin que se acredite la efectiva prestación de labores. Este esquema podría configurar delitos contra la administración pública, como colusión, peculado u organización criminal, dependiendo de los hallazgos fiscales.

Hasta el cierre de esta edición, la Municipalidad Distrital de Santiago no había emitido un pronunciamiento oficial sobre el operativo.

