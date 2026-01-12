Vecinos del sector centro de la avenida Bolívar, en el distrito de Santiago, provincia de Ica, denunciaron la persistencia de un colapso del sistema de desagüe que viene generando serios problemas sanitarios, afectando principalmente a niños y adultos mayores.

Olores fétidos

De acuerdo con los moradores, el problema se mantiene sin solución desde hace varios días, pese a los reiterados pedidos dirigidos a la Municipalidad Distrital de Santiago. Los vecinos señalan que existe falta de atención e interés. Exigen medidas urgentes para una solución a la problemática.

El colapso del desagüe ha provocado la emanación constante de olores fétidos, así como la formación de lagunillas y riachuelos de aguas servidas que discurren por la vía pública. Esta situación ha generado la proliferación de insectos y otros focos de contaminación, agravando el riesgo sanitario en la zona.

Los residentes aseguran que las aguas negras y los olores nauseabundos ya estarían ocasionando dolores de cabeza, malestar y problemas respiratorios, especialmente en niños y personas de la tercera edad, quienes serían los más vulnerables ante esta exposición permanente.

VIDEO RECOMENDADO