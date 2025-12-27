Una grave situación de riesgo para la salud pública viene afectando a los vecinos de la urbanización Rinconada de Huacachina, en sus etapas I y II, ubicada en el camino hacia Huacachina, en la provincia de Ica, tras el colapso del sistema de alcantarillado que ha provocado la acumulación de aguas residuales.

Contaminación en la zona

El problema se registra frente al Club Centro Social Ica, donde las aguas servidas comenzaron a emerger desde los buzones principales del alcantarillado, extendiéndose por casi una cuadra y formando grandes lagunas de desagüe. Según los residentes, el nivel del agua residual habría alcanzado más de 40 centímetros de profundidad en algunos tramos.

Los vecinos denunciaron que el colapso viene ocurriendo desde la semana pasada, luego de que maquinaria pesada utilizada en obras viales dañara la infraestructura del desagüe, generando el desborde continuo de aguas contaminadas.

La situación fue calificada por la población como una verdadera emergencia sanitaria, debido a los intensos olores nauseabundos que se perciben de manera permanente en la zona. Incluso durante la celebración de Nochebuena, las familias tuvieron que soportar el hedor proveniente de las aguas servidas acumuladas en las calles.

De acuerdo con el testimonio de los vecinos, adultos mayores y niños han presentado dolores de cabeza, náuseas y malestar general a causa de los olores fétidos. Además, muchas familias indicaron que han optado por no utilizar sus servicios higiénicos por temor a que el problema se agrave y genere nuevos desbordes dentro de sus viviendas.

La afectación no solo alcanza a quienes viven en la urbanización, sino también a las personas que transitan por el sector, quienes se ven obligadas a cubrirse la nariz para poder desplazarse. En tanto, varias familias han optado por permanecer dentro de sus viviendas utilizando mascarillas para mitigar los efectos del ambiente contaminado.

VIDEO RECOMENDADO