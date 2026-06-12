Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, rechazó el pedido formulado por Roberto Sánchez para realizar una revisión general de los votos de la segunda vuelta presidencial. Según sostuvo, las actas observadas ya vienen siendo evaluadas por las autoridades electorales a través de los mecanismos establecidos en la legislación vigente.

El dirigente fujimorista señaló que no corresponde promover procedimientos ajenos a las normas que regulan el proceso electoral. En ese sentido, remarcó que las observaciones presentadas por las organizaciones políticas son atendidas por las instancias competentes.

Galarreta explicó que actualmente existen actas que están siendo revisadas por los organismos electorales debido a observaciones o impugnaciones presentadas durante el escrutinio. Por ello, consideró innecesario plantear un procedimiento distinto al que ya se encuentra en marcha.

“El reconteo de votos se está haciendo en estos momentos en algunos Jurados Electorales Especiales”, precisó.

Asimismo, señaló que las decisiones relacionadas con el escrutinio no dependen de la voluntad de los candidatos. Según indicó, los procedimientos responden a reglas previamente establecidas para todos los participantes de la contienda.

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Luis Galarreta: "En campaña decían, hay un peligro con las instituciones por Fuerza Popular. Hoy día Roberto Sánchez, no sé si han pasado cinco años del Congreso por las puras, porque el reconteo de votos no es porque a mí se me ocurre. Yo no puedo pasar por alto a las… pic.twitter.com/mMAAwYBkcI — Canal N (@canalN_) June 12, 2026





Cuestiona posición de Roberto Sánchez

Durante sus declaraciones, Galarreta también expresó desacuerdo con la postura asumida por Roberto Sánchez respecto al proceso electoral. A su juicio, cualquier cuestionamiento debe canalizarse respetando las instituciones encargadas de resolver las controversias.

“La democracia no se trata de hacer lo que a uno le da la gana”, manifestó.

Además, cuestionó que desde Juntos por el Perú no se haya pedido a sus simpatizantes mantener la calma mientras concluye el procesamiento de los resultados. En esa línea, consideró importante esperar el pronunciamiento definitivo de las autoridades electorales.

Fuerza Popular mantiene expectativa sobre el resultado

Galarreta indicó que las proyecciones manejadas por su agrupación muestran una ventaja favorable para Fuerza Popular. Según afirmó, las estimaciones apuntan a una diferencia de entre 40 mil y 45 mil votos.

No obstante, señaló que corresponde esperar la culminación del conteo oficial para conocer el resultado definitivo de la elección. Asimismo, insistió en que el proceso debe desarrollarse respetando las instancias encargadas de resolver las observaciones pendientes.

Respecto a los cuestionamientos formulados sobre algunas actas provenientes del exterior, el representante fujimorista defendió los procedimientos utilizados para trasladar el material electoral. En particular, recordó que el uso de la valija diplomática es una práctica empleada desde hace varias décadas.

En otro punto, se refirió a las demoras registradas en la llegada de documentación electoral desde algunos países. Según explicó, la situación estuvo relacionada con dificultades en la disponibilidad de vuelos comerciales.

Asimismo, indicó que ese escenario fue informado oportunamente por representantes de la Cancillería peruana. Por ello, descartó que los retrasos respondan a irregularidades en el proceso de traslado de las actas.