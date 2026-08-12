La presentación cultural “Arequipa Resuena con sus Bandas Escolares”, programada para esta tarde, por el 486.° aniversario de Arequipa, fue postergada debido a las dificultades generadas por el paro de transportistas del Sistema Integrado de Transportes (SIT).

La actividad, organizada por la UGEL Arequipa Norte, fue reprogramada para el 21 de agosto, desde las 2:00 p. m., en los mismos escenarios. Según la programación de la Municipalidad Provincial de Arequipa, el primer agrupamiento se concentrará en la Plaza 15 de Agosto con la banda de CEBE Unámonos, Independencia Americana, Nuestra Señora de los Dolores, San Francisco y San Juan Bautista.

El segundo agrupamiento se concentrará en la Plaza San Francisco con delegaciones de la I.E. Adventista, Víctor Andrés Belaúnde, Juan Cervantes, Honorio Delgado.

Ambos agrupamientos se dirigirán hacia la Plaza de Armas de Arequipa para interpretar temas musicales vinculados con la identidad y tradición arequipeña, en una jornada abierta al público.

Postergan retreta de bandas escolares en Arequipa por paro de transportistas

Según informó la UGEL Arequipa Norte, mediante un comunicado, la postergación de la retreta busca garantizar la seguridad y la participación de los estudiantes, docentes y público que asistiría al encuentro musical.

La UGEL Arequipa Norte invitó a las familias y a la ciudadanía a participar de esta actividad cultural, que busca poner en valor el talento de los escolares y la música como parte de las celebraciones por el aniversario de la ciudad.