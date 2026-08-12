Siete ciudadanos de nacionalidad venezolana fueron expulsados esta mañana de Arequipa tras ser intervenidos por la Policía y comprobarse que se encontraban en el país de manera irregular y sin la documentación requerida.

La medida fue ejecutada en cumplimiento de resoluciones jefaturales de sanción emitidas por la Superintendencia Nacional de Migraciones, con apoyo del personal de Extranjería.

Los ciudadanos expulsados fueron identificados como: Marilenys Castro Castillo, Neeylin Ovalles Lucio, Yeferson Maldonado Mota, Yulianny del Valle Malavé González, Antonio Salazar Gómez, Leandro Solís Pérez y Wileimi Soto Vera.

Tras la intervención, los siete extranjeros fueron trasladados desde la Divincri en una miniván hacia Desaguadero, en la región Puno, desde donde se concretaría su salida del territorio peruano hacia Bolivia.

El Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) apoyó con una unidad de transporte para el traslado de los ciudadanos hasta la zona fronteriza.

La expulsión se realizó luego de que las autoridades determinaran su situación migratoria irregular y aplicaran la sanción de la expulsión del país.