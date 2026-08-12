El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, descartó que los puentes modulares utilizados para el ingreso y salida vehicular del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez estén en riesgo de colapsar ante un eventual fenómeno El Niño de gran intensidad.

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) respondió así a las advertencias formuladas desde la Municipalidad Provincial del Callao sobre la vulnerabilidad de las estructuras ante un posible incremento del caudal del río Rímac.

Rey aseguró que la instalación de los puentes cumple con las condiciones técnicas necesarias para soportar un incremento del caudal.

“No hay ningún peligro de que ese puente se caiga”

“El puente está seis metros por encima del máximo caudal del río, además, está muy bien anclado desde el punto de vista de ingeniería en ambos lados”, sostuvo Rafael Rey.

El ministro agregó que se trata de una estructura modular instalada bajo criterios técnicos y descartó que exista riesgo de caída.

“No hay ningún peligro de que ese puente se caiga”, afirmó el titular del MTC.

Durante estas declaraciones, el ministro no se pronunció sobre la eventual construcción de una estructura fija que reemplace la actual solución de conexión terrestre con el terminal aéreo.

Municipalidad del Callao alertó sobre vulnerabilidad de puentes

Las declaraciones de Rey se producen después de que la Municipalidad Provincial del Callao alertara sobre los posibles riesgos que enfrentarían los puentes modulares ante un fenómeno El Niño de gran intensidad.

Según un reporte difundido por Panorama, especialistas de desarrollo urbano de la comuna chalaca y reportes de Defensa Civil advirtieron sobre las condiciones del río Rímac en la zona.

El informe citado por el programa periodístico señala que la falta de trabajos de descolmatación y dragado podría incrementar el riesgo para las estructuras si el caudal del río supera niveles críticos de seguridad.

Advierten posible afectación del acceso terrestre al aeropuerto

La advertencia señala que una crecida extraordinaria del río podría ejercer una mayor presión sobre las estructuras metálicas y, en un escenario crítico, comprometer los puentes.

De ocurrir una interrupción de estas vías, el acceso terrestre al aeropuerto Jorge Chávez podría verse afectado, con consecuencias para el desplazamiento de pasajeros y vehículos.

Frente a esta alerta, el ministro Rafael Rey sostuvo una posición distinta y aseguró que la altura y el anclaje de la infraestructura permiten descartar un eventual colapso.

Las declaraciones plantean así dos evaluaciones diferentes sobre el nivel de vulnerabilidad de los accesos ante una crecida extraordinaria del río Rímac.