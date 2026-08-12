El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, presentó una serie de propuestas para combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. Además, exhortó al Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori a acelerar la implementación de medidas destinadas a enfrentar el incremento de las extorsiones y los asesinatos.

López Aliaga consideró que la inseguridad ciudadana debe recibir el tratamiento de una “emergencia nacional”. Durante la presentación de los candidatos a las alcaldías, propuso que el Ejecutivo dicte un decreto de urgencia orientado a fortalecer de inmediato las labores de inteligencia de la Policía Nacional.

El dirigente aseguró que se cuenta con recursos para adquirir equipos que permitan realizar la interceptación legal de comunicaciones y geolocalizar llamadas relacionadas con organizaciones criminales. Además, propuso conformar un equipo de élite de inteligencia con presencia y alcance a nivel nacional.

Asimismo, López Aliaga afirmó que, de retornar a la alcaldía de Lima, su gestión destinaría mil millones de soles a seguridad ciudadana. Según explicó, este presupuesto permitiría fortalecer el patrullaje preventivo, mejorar la iluminación pública en los distritos e incrementar la presencia del serenazgo.

Entre sus propuestas, López Aliaga planteó que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Sostuvo que Renovación Popular tendría los votos suficientes en el Senado para respaldar una eventual iniciativa del Ejecutivo en esa dirección. Según explicó, una salida del sistema interamericano permitiría implementar medidas como jueces y fiscales sin rostro, así como elevar las penas para determinados delitos.

También, propuso establecer cadena perpetua para quienes cometan delitos como violación de menores, corrupción de funcionarios y extorsión, al considerar que se trata de crímenes especialmente graves.

El líder de Renovación Popular también planteó que los serenos estén autorizados a portar armas de fuego para hacer frente a los ataques de la delincuencia. Según sostuvo, no basta con equiparlos únicamente con dispositivos eléctricos cuando deben enfrentar a organizaciones criminales que emplean armas de fuego.

Además, López Aliaga explicó que esta propuesta se concretaría mediante la creación de un serenazgo metropolitano armado, articulado con los servicios de seguridad de los distintos distritos de Lima. En ese sentido, afirmó que Renovación Popular está dispuesto a colaborar con el Gobierno y el Ministerio del Interior en la ejecución de medidas orientadas a combatir la delincuencia.

“Pero yo sí le digo a la señora Fujimori, Presidente del Perú, presidente legítima y legal del Perú, le digo, queremos ayudar. Déjese ayudar también, si es necesario. Queremos ayudar porque sabemos cómo hacerlo”, manifestó.

Finalmente, López Aliaga exhortó al Gobierno a acelerar la implementación de medidas frente a la inseguridad ciudadana y advirtió que cada día sin acciones concretas se traduce en nuevas víctimas de la criminalidad.