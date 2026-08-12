¿Hasta dónde puede llegar una persona cuando necesita dinero? Esa es la premisa de “I.D.I.O.T.A.”, obra del dramaturgo español Jordi Casanovas que se estrenará por primera vez en Lima el jueves 20 de agosto, con Sandra Bernasconi y Armando Machuca como protagonistas.

El montaje, dirigido por David Carrillo, tendrá temporada hasta el 20 de septiembre en el Teatro de Lucía, ubicado en Miraflores. Las funciones serán de jueves a sábado a las 8:00 p. m. y los domingos a las 7:00 p. m.

Las entradas se encuentran en preventa desde S/30 a través de Joinnus. También podrán adquirirse en la boletería del teatro una hora antes de cada función.

¿De qué trata “I.D.I.O.T.A.”?

La historia comienza cuando Carlos Varela, un hombre que atraviesa problemas económicos, encuentra un anuncio que ofrece una importante remuneración por participar en una prueba psicológica.

Convencido de haber encontrado una oportunidad para solucionar sus dificultades financieras, llega hasta un centro de investigación donde es recibido por una misteriosa psicóloga alemana.

La especialista le comunica que deberá resolver una serie de pruebas mentales. Sin embargo, aquello que inicialmente parece un examen de inteligencia comienza a transformarse en un juego psicológico cuyas reglas cambian constantemente.

Cada decisión aumenta la tensión y obliga al personaje a enfrentarse no solo a los acertijos, sino también a sus propias contradicciones.

Un duelo entre Sandra Bernasconi y Armando Machuca

La puesta en escena se sostiene sobre el enfrentamiento entre los dos personajes interpretados por Sandra Bernasconi y Armando Machuca.

Mientras la psicóloga intenta conservar el control del experimento, Carlos busca entender qué ocurre realmente y cuáles son las consecuencias de sus respuestas.

La dinámica también involucra indirectamente a los espectadores. Los enigmas planteados durante la obra permiten que el público intente encontrar sus propias respuestas desde las butacas.

Sin embargo, el conflicto central va desplazándose desde la capacidad de resolver las pruebas hacia las decisiones que puede tomar una persona sometida al miedo, la necesidad económica y la presión.

Humor negro, suspenso y manipulación

“I.D.I.O.T.A.” combina elementos de thriller con humor negro para abordar asuntos como la manipulación, la obediencia, las relaciones de poder y el comportamiento humano frente a situaciones límite.

“Más que una obra divertida sobre inteligencia, ‘I.D.I.O.T.A.’ habla de aquello que somos capaces de hacer cuando sentimos que no tenemos otra salida. Todos creemos que actuaríamos distinto… hasta que nos toca estar del otro lado”, señala David Carrillo, director del montaje.

El texto pertenece al dramaturgo español Jordi Casanovas y la versión que llegará a Lima es producida por la Asociación Cultural de Artes Unidas (ACAU).

¿Cuándo se presenta “I.D.I.O.T.A.” en Lima?

La temporada comenzará el 20 de agosto y finalizará el 20 de septiembre de 2026.

Las funciones se realizarán los jueves, viernes y sábados a las 8:00 p. m., mientras que los domingos comenzarán a las 7:00 p. m.

El escenario será el Teatro de Lucía, ubicado en la calle Bellavista 512, Miraflores.

La producción general corresponde a ACAU - Asociación Cultural de Artes Unidas, mientras que Pilar Cornejo está a cargo de la producción ejecutiva.