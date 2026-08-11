Una de las piezas más exitosas del teatro familiar peruano, “Saltimbanquis en la ciudad”, vuelve a los escenarios para emocionar a grandes y pequeños con nuevas funciones los sábados y domingos del 15 de agosto al 27 de setiembre en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja.*

Basada en el clásico relato “Los músicos de Bremen” de los hermanos Grimm, la obra presenta la historia de un grupo de animales conformado por un burrito, una gallina, una gatita y un perro, quienes emprenden una aventura en busca de nuevas oportunidades y descubren que la unión, la confianza y la perseverancia son las claves para superar cualquier desafío.

“Me encanta esta historia que hace muchos años puso en escena mi padre, Piero Solari. Dirigir y actuar es un poco complicado, porque estoy pendiente del montaje en pleno, pero este nuevo proyecto me entusiasma mucho porque comparto escena con algunos de mis alumnos”, comentó Gloria María Solari.

Esta nueva versión de “Saltimbanquis...” cuenta con la participación de Gloria María Solari, Zelma Gálvez, Oriana Cicconi, Piero Rodríguez y Marco Andrés Peña, además de un grupo de niños talentosos egresados del Taller de Teatro de Gloria María Solari, quienes llegan al escenario demostrando la formación artística y el compromiso adquirido durante su preparación.