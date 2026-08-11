El Ministerio de Salud (Minsa) concentrará sus esfuerzos durante los primeros 100 días de gestión en cuatro problemas: el abastecimiento de medicamentos, las demoras para conseguir citas, los tiempos de espera para operaciones quirúrgicas y los equipos médicos que no funcionan.

El ministro de Salud, Luis Dyer, dio a conocer estas prioridades este martes 11 de agosto, a dos semanas de haber iniciado su gestión, durante una entrevista con Exitosa.

Citas pueden tardar hasta cinco meses, según ministro

Dyer señaló que uno de los problemas identificados corresponde al tiempo que deben esperar los pacientes para acceder a una cita en los servicios de salud.

Según el ministro, conseguir una consulta puede tomar actualmente entre cuatro y cinco meses, mientras que el acceso a una intervención quirúrgica puede demorar entre ocho y nueve meses.

“Me estoy enfocando en cuatro temas para obtener resultados en 100 días”, sostuvo Dyer al explicar que la disponibilidad de medicamentos y el funcionamiento de los equipos médicos completan las prioridades de su gestión.

El titular del sector indicó que se requiere mayor control y supervisión para abordar las demoras en las citas y operaciones.

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Medicamentos pueden tardar 45 días en llegar

Otro de los problemas identificados por el ministro está relacionado con la distribución de medicamentos hacia diferentes puntos del país.

Dyer afirmó que determinados envíos pueden tardar hasta 45 días en llegar a su destino y cuestionó que todavía existan procesos administrativos que se realizan mediante registros físicos.

Según explicó, parte de las dificultades estaría en la gestión de los pedidos y en la falta de análisis y proyección sobre las necesidades de medicamentos en los diferentes establecimientos.

El ministro señaló que ya se inició una revisión de esta situación. En los últimos días también supervisó instalaciones vinculadas con el abastecimiento de medicamentos y dispuso una revisión integral del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares).

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Buscan ordenar procesos administrativos del sector Salud

Dyer sostuvo que mejorar las citas y reducir las listas de espera para operaciones requiere ordenar primero los procesos administrativos y fortalecer los mecanismos de control.

El ministro también ha cuestionado el nivel de digitalización que encontró al asumir el sector y señaló que existen procedimientos que continúan realizándose manualmente.

La revisión de estos procesos forma parte de las medidas que la gestión busca implementar durante sus primeros 100 días para obtener resultados en las cuatro áreas anunciadas.

Cuatro prioridades para los primeros 100 días

La agenda planteada por el titular de Salud se concentra en problemas que inciden directamente en la atención de los pacientes.

Las cuatro prioridades anunciadas son garantizar el abastecimiento de medicamentos, reducir los tiempos para obtener citas, agilizar el acceso a operaciones quirúrgicas y revisar la operatividad de los equipos médicos.

Dyer señaló que el seguimiento y la supervisión serán parte de las acciones para enfrentar estas deficiencias durante los próximos meses.