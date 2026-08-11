Con el propósito de impulsar el seguimiento de acciones y acuerdos orientados al desarrollo integral de comunidades nativas amazónicas, el Gore Cusco realizará este próximo 21 y 22 de agosto, el Encuentro de Comunidades Nativas Kimbiri -2026 en el auditorio del gobierno local de este distrito, provincia de La Convención.

Este espacio de diálogo, permitirá socializar una agenda pública regional que fortalece la identidad cultural e intercambio de experiencias que contribuyen a la sostenibilidad de los pueblos originarios y comunidades nativas de la región de Cusco.

Para tal efecto la organización de este evento, se realiza en estrecha coordinación con la Organización Ashaninka, Machiguenga del Río Apurímac (Oara), el apoyo de diversas gerencias del Gobierno Regional, así como representantes de organizaciones amazónicas.

“Cabe mencionar que el Gobierno Regional de Cusco, mediante la Unidad Funcional de Pueblos Originarios, Comunidades Campesinas, Nativas y Rondas Campesinas de la Gerencia de Inclusión Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene como meta principal el cierre de brechas sociales, articular políticas interculturales en beneficio de las poblaciones indígenas y rurales de la región”, citaron los organizadores del evento.