Un estudio peruano ingresó este martes 11 de agosto al universo de MapleStory con el lanzamiento de Trailblazers, un nuevo videojuego táctico de exploración de mazmorras disponible para computadoras y dispositivos móviles.

El título fue desarrollado por la empresa peruana Cometa Studio, con el apoyo de Nexon, y se encuentra disponible a través de la plataforma MapleStory Worlds.

¿De qué trata Trailblazers?

Trailblazers reinterpreta elementos del universo de MapleStory mediante una propuesta de estrategia basada en cuadrículas, en la que los movimientos del jugador influyen en el desarrollo de los combates.

Los usuarios pueden seleccionar diferentes personajes, cada uno con habilidades pasivas y atributos propios que modifican las estrategias disponibles durante las partidas.

La aventura se desarrolla a través de cinco mundos temáticos, donde los jugadores deben enfrentarse a enemigos y jefes inspirados en criaturas del universo de MapleStory.

El Cristal Génesis marca el inicio de la historia

La trama comienza con el robo del Cristal Génesis, presentado como una antigua fuente de equilibrio mágico.

A partir de su desaparición, los portales que conectan los mundos se corrompen y diferentes criaturas se vuelven hostiles, dando inicio al recorrido que deben completar los jugadores.

El lanzamiento está acompañado de un tráiler que muestra parte de las mecánicas de combate, los escenarios y la estética elegida para el videojuego.

Videojuego incorpora instrumentos andinos y peruanos

Uno de los elementos que distingue al proyecto desarrollado en Perú se encuentra en su diseño sonoro.

La producción utiliza instrumentos como quena, zampoña, charango, ronroco, cajón peruano y guitarra andina, incorporados dentro de la propuesta musical del videojuego.

Visualmente, Trailblazers utiliza una estética de pixel art en 2D para reinterpretar personajes, criaturas y escenarios relacionados con MapleStory.

“Trabajar en MapleStory Worlds nos mostró lo que es diseñar pensando en cómo ofrecer una experiencia interesante para la audiencia y la retención de jugadores”, explicó Jaime Cerna (Kaijin), director del juego y desarrollador de Trailblazers.

Estudio peruano desarrolló el proyecto con apoyo internacional

El vínculo entre Cometa Studio y Nexon fue facilitado por Compañías de Videojuegos Asociadas del Perú (CVA), organización que difundió en el país la convocatoria para acceder al programa de desarrollo de la compañía internacional.

A partir de esta iniciativa, el equipo peruano desarrolló Trailblazers utilizando la infraestructura y el ecosistema de MapleStory Worlds.

Dennis Bernardo, productor sénior de MapleStory Worlds, señaló que la colaboración forma parte de las iniciativas destinadas a apoyar el desarrollo de videojuegos en diferentes mercados.

Trailblazers tendrá actualizaciones de contenido

El estudio peruano plantea que el lanzamiento sea el inicio del desarrollo de nuevos contenidos dentro de la plataforma.

“Esperamos que Trailblazers sea un punto de partida exitoso en la plataforma que nos permita brindar apoyo constante a través de actualizaciones de contenido y expandir esta experiencia”, señaló Brigitte Tapia, directora y cofundadora de Cometa Studio.

Tapia agregó que el proyecto también permite al equipo explorar futuras propuestas, géneros y enfoques narrativos dentro del mismo ecosistema.

¿Dónde se puede jugar Trailblazers?

Trailblazers está disponible desde este 11 de agosto de 2026 dentro de MapleStory Worlds.

El videojuego fue diseñado para funcionar tanto en PC como en dispositivos móviles, manteniendo la experiencia de juego entre ambas plataformas.

Además del tráiler de lanzamiento, el equipo publicó un diario de desarrollo que muestra detalles del proceso de creación del título.