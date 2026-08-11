Los fuertes vientos registrados desde ayer en el distrito de Pampamarca, provincia de La Unión, desprendieron los techos de calamina de varias viviendas por lo que los pobladores se vieron obligados a reforzar sus casas para evitar nuevos daños.

Según reportó Radio Cotahuasi, durante la mañana algunas calaminas, junto a las maderas se desprendieron y terminaron en las calles, donde incluso obstaculizaron el tránsito.

En otros casos, las planchas quedaron colgadas de las estructuras de las viviendas, por lo que los propios pobladores tuvieron que organizarse para retirarlas y evitar que cayeran sobre las personas o vehículos.

Viviendas se quedaron sin techo en Pampamarca (Foto: Radio Cotahuasi)

La situación también fue reportada por habitantes del anexo de Mungui, donde las fuertes ráfagas levantaron polvo y dificultaron las actividades cotidianas. Ante el riesgo de que los techos continúen desprendiéndose, algunas familias colocaron piedras y aseguraron las calaminas para darles mayor estabilidad.

De acuerdo con el Senamhi, los vientos en la sierra y costa de Arequipa alcanzar velocidades de hasta 55 kilómetros por hora, por lo que las autoridades y pobladores mantienen la alerta ante posibles nuevos daños.

En el distrito de Samuel Pastor, en Mariano Nicolás Valcárcel en el centro poblado de Secocha en la provincia de Camaná se registraron ráfagas que levantaron polvareda y afectó la visibilidad de los transportistas.

Se recomienda asegurar puertas, ventanas y techos, además de evitar la permanencia cerca de estructuras que puedan caer mientras continúen los fuertes vientos.