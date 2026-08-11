La administradora de un bar de Chontabamba, en la provincia de Oxapampa, permanecerá nueve meses bajo prisión preventiva mientras es investigada por el presunto delito de trata de personas en agravio de una adolescente de 16 años.

La decisión fue obtenida por el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Oxapampa contra Keren T. D. S. (31), luego de las diligencias realizadas a partir de un operativo desarrollado en bares y cantinas de la zona.

Durante la intervención, la adolescente fue ubicada en el bar “La Parada”, situado en el sector San José, donde, según la investigación fiscal, realizaba labores relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas y actividades sexuales.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, la menor habría sido contactada por Bryan T. D. S. (38), hermano de la investigada, quien la trasladó hasta el establecimiento aprovechando su presunta situación de vulnerabilidad. El local era administrado por Keren T. D. S.

La Fiscalía sostuvo que existen elementos que vincularían a la administradora con los hechos investigados, por lo que solicitó la medida de prisión preventiva mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso.

Tras la decisión judicial, la investigada fue trasladada al establecimiento penitenciario de Jauja, donde permanecerá durante el periodo establecido para la prisión preventiva.