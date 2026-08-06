Cada vez más personas utilizan su teléfono celular para crear contenido en redes sociales. Sin embargo, lograr que un video destaque entre miles de publicaciones requiere aplicar principios básicos de composición, iluminación y narrativa visual.

Según Facebook for Business, el 65 % de los usuarios que permanecen viendo un video durante los primeros tres segundos continúan reproduciéndolo al menos diez segundos más, mientras que el 45 % llega a los treinta segundos.

Para Jaime Muro Llosa, director de la Facultad de Comunicaciones de Cibertec, no es indispensable contar con equipos profesionales para producir contenido de calidad.

“Con un celular y algunas técnicas sencillas es posible lograr un contenido mucho más atractivo”, explicó el especialista.

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Cinco consejos para grabar mejores videos con el celular

1. Capta la atención desde el inicio

Los primeros segundos son determinantes. Iniciar el video con una pregunta, un dato llamativo, una situación inesperada o mostrando el resultado final puede despertar la curiosidad del espectador y aumentar la retención.

2. Aprovecha la iluminación

Siempre que sea posible, utiliza luz natural o una fuente de iluminación frontal o lateral para evitar sombras pronunciadas. Colocar la luz detrás del protagonista puede afectar la calidad de la imagen.

3. Cuida la composición

Aplicar principios como la regla de los tercios, aprovechar la simetría cuando corresponda y evitar elementos que distraigan ayuda a dirigir la mirada hacia el mensaje principal.

4. Elige un fondo ordenado

El entorno también comunica. Un fondo limpio y coherente con el contenido permite que la audiencia concentre su atención en quien aparece frente a la cámara.

5. Evita movimientos bruscos

Los planos estables transmiten una mayor sensación de profesionalismo. Si es necesario mover la cámara, lo recomendable es hacerlo de manera suave o utilizar un trípode o una superficie firme.

La narrativa visual también marca la diferencia

Muro Llosa señaló que los creadores de contenido utilizan estos recursos para mejorar la experiencia del espectador y reforzar el mensaje que desean transmitir.

Según el especialista, dominar aspectos como la iluminación, el encuadre y la forma de iniciar un video permite fortalecer la presencia en redes sociales y comunicar ideas de manera más efectiva, tanto en proyectos personales como académicos o profesionales.