El Seguro Social de Salud (EsSalud) inició la implementación de “Shany”, un robot interactivo con inteligencia artificial diseñado para brindar acompañamiento emocional a niños hospitalizados en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.

La herramienta tecnológica forma parte de un plan piloto orientado a fortalecer la humanización de la atención en los servicios de Oncología y Hematología Pediátrica, con el propósito de contribuir a reducir la ansiedad y mejorar la experiencia hospitalaria de los menores y sus familias.

Desarrollo íntegramente realizado por EsSalud

El proyecto fue desarrollado por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI) de EsSalud, en coordinación con un equipo multidisciplinario integrado por médicos, ingenieros, psicólogos, investigadores, físicos y especialistas en inteligencia artificial e innovación.

Según informó la institución, el robot incorpora tecnologías de robótica social, inteligencia artificial conversacional, síntesis de voz y expresiones audiovisuales que le permiten interactuar con los pacientes mediante conversaciones supervisadas en un entorno seguro.

Buscan fortalecer la humanización de la atención

El presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, destacó que el proyecto busca incorporar la innovación tecnológica al servicio de los pacientes pediátricos.

“Shany representa la visión de una EsSalud innovadora y humana, una institución que desarrolla tecnología propia, basada en evidencia científica y puesta al servicio de quienes más la necesitan, fortaleciendo la humanización de la atención como uno de los pilares de la gestión institucional”, señaló.

La institución indicó que el desarrollo del robot siguió un proceso de investigación e innovación que cumplió con estándares científicos, éticos y regulatorios antes de su implementación.

Prototipo cuenta con registro de Indecopi

EsSalud informó que “Shany” obtuvo en 2025 el registro de propiedad intelectual otorgado por la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi.

La implementación del plan piloto comenzó en julio de 2026 en el Hospital Rebagliati y permitirá evaluar el impacto del robot como herramienta de apoyo emocional para pacientes pediátricos hospitalizados.