La policía capturó en flagrancia a Jefferson Hugo Caceda Santiago de 28 años, investigado por el presunto delito de robo agravado en agravio de una mujer de 53 años, identificada con las iniciales A.L.R.G., durante una intervención realizada en la ciudad de Ica.

Golpe policial

La detención ocurrió aproximadamente a las 7:40 p. m., en las inmediaciones del parque del sector La Nueva Esperanza. De acuerdo con la información policial, los agentes detectaron la actitud sospechosa de dos sujetos, quienes al advertir la presencia de los efectivos intentaron darse a la fuga.

Tras una rápida persecución, uno de ellos fue reducido y detenido, mientras que su cómplice logró escapar. Pocos minutos después llegó al lugar la agraviada, quien reconoció plenamente a Jefferson Hugo Caceda Santiago como uno de los hombres que momentos antes la había asaltado en las inmediaciones del complejo SUTEP, ubicado al costado del Hospital Santa María del Socorro.

Según la denuncia, la mujer fue amenazada con un arma de fuego y arrastrada por la vereda durante el ataque, mientras los delincuentes le arrebataban un morral que contenía S/400 en efectivo, un celular marca OPPO, tarjetas bancarias y documentos de trabajo.

Como resultado de la intervención policial, la víctima logró recuperar sus pertenencias, entre ellas el dinero y el equipo celular robado.

Las investigaciones también revelaron que el detenido, natural de Lima, registra un antecedente judicial reciente por el presunto delito de hurto agravado, bajo la modalidad de proceso inmediato, con fecha 10 de julio del 2026.

Tras su captura, Jefferson Hugo Caceda Santiago fue trasladado a las instalaciones de la DEPINCRI PNP Ica, donde permanece detenido mientras continúan las diligencias por el presunto delito de robo agravado.

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