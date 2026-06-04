El Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, a cargo de la jueza Ángela Carolina García Vivanco, aprobó un acuerdo de terminación anticipada y condenó a Jhonatan Cristopher Rivera Torres (19) a seis años, un mes y diez días de pena privativa de libertad efectiva, como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en grado de tentativa, en agravio de Job Nain Huallpa Chamorro.

Grave delito

De acuerdo con los actuados, los hechos ocurrieron el 29 de mayo de 2026, en el centro poblado Villa Rotary - Salas. La víctima retornaba de Nasca cuando fue interceptada por el sentenciado, quien empleó violencia y amenazas para apoderarse de un teléfono celular. Durante el ataque, el agraviado sufrió diversas lesiones provocadas con una navaja, logrando resistir el robo y evitar la fuga del agresor. Con apoyo de familiares, vecinos y personal de serenazgo, el imputado fue retenido y posteriormente puesto a disposición de la Policía Nacional del Perú, siendo detenido en flagrancia.

Como parte de la sentencia, el juzgado dispuso que el condenado cumpla la pena efectiva en el establecimiento penitenciario que determine el INPE, contabilizándose la condena desde el 30 de mayo de 2026 hasta el 10 de julio de 2032. Asimismo, se fijó el pago de S/ 800.00 por concepto de reparación civil a favor de la víctima.

Cabe señalar que, el delito cometido se encuentra tipificado en el artículo 189º del Código Penal (robo agravado), concordante con el artículo 188º (tipo base) y el artículo 16º (tentativa); en el presente caso, se configuraron circunstancias agravantes al haberse utilizado un arma y haberse intentado sustraer un equipo móvil, además de ocasionar lesiones a la víctima.

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