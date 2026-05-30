La Policía Nacional logró identificar plenamente a los delincuentes que asaltaron a dos efectivos policiales y les arrebataron un arma de reglamento durante un patrullaje motorizado en el distrito de La Tinguiña, en la provincia de Ica.

Grave delito

El violento hecho ocurrió la tarde del 28 de mayo, en la intersección de la avenida México con la calle Carrizales, cerca de la tranquera del asentamiento humano Tres Marías, por La Tinguiña Alta, cuando los suboficiales de segunda PNP Juan García y Diego Ramos realizaban labores de patrullaje preventivo.

Según las investigaciones y las imágenes captadas por cámaras de seguridad, los agentes intervinieron a dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta lineal azul sin placa visible. Durante el procedimiento, uno de los sospechosos aprovechó un descuido para abalanzarse sobre uno de los policías, iniciándose un forcejeo en plena vía pública.

En medio de la confrontación, el segundo delincuente apareció portando una mini UZI y apuntó directamente contra el otro efectivo policial para asegurar la fuga de su cómplice. Bajo amenaza, lograron despojar a uno de los agentes de su arma de reglamento, una pistola Pietro Beretta 92-F calibre 9 milímetros abastecida con municiones.

Tras el asalto, las unidades de inteligencia y grupos especializados de la Policía iniciaron una rápida investigación que permitió identificar a los presuntos responsables del ataque. Actualmente se ejecutan operativos en distintos puntos de la provincia para lograr su captura y recuperar el armamento robado.

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