La madrugada de este sábado, desconocidos manipularon la chapa de la puerta de las oficinas de la Academia Gardner Preuniversitaria, situada en la cuadra uno de la avenida Pedro Muñiz, en Trujillo. Además, rompieron la luna de vidrio del ingreso, aparentemente con la intención de ingresar y cometer un robo.

Trabajadores del local recién se percataron del incidente cuando llegaron para cumplir su jornada laboral. De manera preliminar, se conoce que los hampones no lograron llevarse ningún objeto de valor.

Las cámaras de videovigilancia de la zona, donde funcionan diversas academias y negocios, será clave para que la Policía identifique a los responsables.

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