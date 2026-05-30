La Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal dispuso el archivo de la denuncia contra el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, y los congresistas Jaime Quito, María Agüero, Kelly Portalatino, Janet Charca y Waldemar Cerrón por el presunto delito de encubrimiento personal a favor de Vladimir Cerrón.

La denuncia efectuada por el también parlamentario Edwin Martínez se dio en julio del 2024, cuando afirmó tener en su poder documentos y chats donde se habrían coordinado esfuerzos para evitar la captura de Vladimir Cerrón, involucrando a congresistas de Perú Libre y la autoridad del Gobierno Regional de Arequipa.

La denuncia también alcanzaba al ex comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, y a su hermano Carlos Zanabria, quien se desempeñó como asesor de Rohel Sánchez, además de Enrique Vilchez, ex secretario del Despacho Presidencial, Richard Rojas y Ruth Palacios.

Entre los argumentos de la Fiscalía para el archivo de la denuncia se encuentra que los chats presentados por Martínez no han podido ser corroborados en cuanto a su autenticidad.

Asimismo, no existen los elementos de convicción suficientes para demostrar el encubrimiento por parte de los denunciados, descartando que existan elementos de convicción suficientes para formalizar una investigación preparatoria.