El tradicional Pan de Anís de Concepción cumple tres años desde que fue reconocido como la primera Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) del Perú, distinción otorgada por Indecopi para proteger su autenticidad y preservar las técnicas artesanales transmitidas por generaciones de panificadores de la provincia de Concepción.

Este producto se caracteriza por su elaboración con harina de trigo regional molida en piedra, anís y agua de manantial, además de un proceso artesanal que incluye el boleado manual de la masa y el horneado a leña. Su aroma, textura y sabor lo han convertido en uno de los símbolos gastronómicos más importantes de la región Junín.

Con motivo de este aniversario, productores artesanales y autoridades locales realizarán actividades en la plaza principal de Concepción para promover y revalorar este emblemático pan, que en los últimos años también ha fortalecido su presencia en ferias gastronómicas nacionales y espacios de promoción turística.