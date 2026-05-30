Un incendio de grandes proporciones se registró en el sector Manuelita, distrito de Morococha, generando preocupación entre los trabajadores y pobladores de la zona. El fuego afectó una vivienda de calaminas ubicada en la unidad de producción minera Manuelita.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Compañía de Bomberos N.° 210 de La Oroya, quienes desplegaron equipos especializados y realizaron intensas labores para controlar las llamas. Gracias a su rápida intervención, se evitó que el incendio se propagara a otras estructuras cercanas.

Hasta el cierre de esta información, las autoridades no habían determinado las causas del siniestro ni el monto de los daños materiales. Asimismo, no se reportó oficialmente la existencia de personas heridas o fallecidas, mientras continúan las evaluaciones en la zona afectada.