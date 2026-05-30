José Carlos Magallanes, de 29 años, principal investigado por el feminicidio de Johana Uribe Calle, fue trasladado a las instalaciones del Área de Investigación Criminal (AREINCRI) Nasca - Vista Alegre, para continuar con las investigaciones ordenadas por el Ministerio Público.

Presunto feminicida

El investigado fue capturado el pasado 27 de mayo por efectivos de la Policía Nacional en la región Huancavelica, luego de permanecer prófugo durante diez días. Sobre él pesa una investigación por el presunto feminicidio de Johana Uribe, de 37 años, ocurrido en el distrito de Marcona.

La víctima fue hallada sin vida el pasado domingo 17 de mayo. De acuerdo con las investigaciones preliminares, la causa de muerte habría sido asfixia mecánica por estrangulamiento.

La llegada de Magallanes a la sede policial de Nasca generó expectativa entre familiares de la víctima, quienes acudieron al lugar para seguir de cerca el desarrollo del caso. El ingreso del detenido fue realizado bajo estrictas medidas de seguridad.

Durante una breve declaración a la prensa, el capitán PNP Cieza Arias indicó que el caso permanece en etapa de investigación. “Las investigaciones se van a desarrollar acá. Somos los especializados”, señaló el oficial, precisando que cualquier información adicional será comunicada por los mandos correspondientes.

Tras la captura, Jessica Uribe, hermana de la víctima, expresó su alivio por la detención del investigado, aunque afirmó que el dolor por la pérdida de Johana permanece intacto.

“Estamos tranquilas de que haya sido capturado y de haberlo visto ingresar. Eso era lo que queríamos, pero nadie nos va a devolver a mi hermana”, manifestó.

Asimismo, pidió que el proceso judicial se desarrolle con transparencia y que se aplique todo el peso de la ley si se determina la responsabilidad del investigado.

Johana Uribe deja dos hijas menores en la orfandad, quienes, según sus familiares, atraviesan momentos difíciles tras la pérdida de su madre.

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