Pocas rutas de Arequipa condensan tanto historia como espacios tranquilos para turistas nacionales y extranjeros. Una de ellas es la calle San Francisco, que durante décadas fue el escenario natural de los grandes pasacalles y corsos de la ciudad, aquellas manifestaciones populares registradas en cientos de fotografías de la antigua ciudad.

Así lo reveló el arquitecto y restaurador William Palomino, quien describió la belleza arquitectónica de esta vía peatonal, que sorprende a todo aquel que pasa por esta zona. Hacia 1900, una ordenanza municipal le dio oficialmente el nombre que conserva hasta hoy.

HISTORIA Y BELLEZA EN CADA PUNTO

La primera cuadra, antes conocida como del Seminario, es el tramo más cercano a la Plaza de Armas. Aquí se levanta el Palacio Arzobispal, edificado alrededor de 1920 con un destacado estilo neogótico que aún conserva la memoria de la ciudad. A su costado, la fachada del antiguo seminario recuerda el lugar donde se formaron generaciones de sacerdotes.

En esa misma cuadra se encuentra la casa de Pío Tristán del Pozo, una de las casonas coloniales mejor conservadas del Centro Histórico. También se tiene el cañón de San Francisco del siglo XVIII, el cual se usaba para el ingreso de carga de mercadería durante aquella época.

Calle San Francisco, en el Cercado de Arequipa. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)

Primera cuadra de la calle San Francisco. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)

La segunda cuadra, antes calle del Libertador, guarda el paso de Simón Bolívar por Arequipa durante el proceso de Independencia. El edificio donde se alojó el Libertador en su breve estancia en la ciudad es hoy la sede de la Prefectura Regional.

Segunda cuadra de la calle San Francisco. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)

Segunda cuadra de la calle San Francisco. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)

La tercera cuadra, antes conocida como la calle San Francisco, es el corazón histórico y social de la vía. Palomino describe que en este tramo está la Biblioteca Mario Vargas Llosa, de estilo neoclásico. “También está la edificación de Sunarp, antes la casa de José Gregorio Paz Soldan y Ureta, de estilo neoclásico”, dijo.

El último tramo, la cuarta cuadra, antes calle del Monaguillo o Educandas, se ubica la plaza San Francisco (antes un cementerio) y la iglesia, considerada un museo. Frente a ellos, el Fundo El Fierro cuenta su propia historia, pues funcionó como segunda cárcel de la ciudad antes de convertirse en el espacio que es hoy, donde artesanos arequipeños exhiben y comercializan su trabajo manual.

Plaza San Francisco. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)

Cuarta cuadra de la calle San Francisco. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)

Cuarta cuadra de la calle San Francisco. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)