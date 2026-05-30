Los parisinos, dirigidos por Luis Enrique, buscan su segunda Copa de Europa consecutiva, lo que los pondría a la altura del Real Madrid de Zidane como únicos en revalidar título bajo el formato actual. Los Gunners, en cambio, persiguen su primera ‘Orejona’, tras conquistar su primera Premier League en 22 años.

Así, con un golazo a los cinco minutos de juego, Kai Havertz desató la euforia de los aficionados del Arsenal en la Puskás Aréna, al capitalizar un error defensivo del PSG y abrir el marcador de manera temprana.

El partido se disputa en el Puskas Arena de la capital húngara. PSG parte como ligero favorito respaldado por un ataque devastador: 44 goles en 16 partidos de Champions, a solo uno del récord histórico del Barcelona 1999-2000. Kvaratskhelia, con diez goles en el torneo, es su principal amenaza y un posible Balón de Oro en ciernes. Dembélé y Hakimi, recuperados de problemas físicos, apuntan al once inicial.

Arsenal opone a ese poderío la defensa más sólida del torneo: apenas seis goles recibidos en 14 partidos. Gabriel, Saliba y el arquero Raya conforman un cerrojo que el PSG deberá descifrar. El arma ofensiva de los londinenses pasa por la pelota parada y el pie derecho de Declan Rice, a quien Arteta define como el “faro” del equipo.

Los Gunners llegan invictos en esta Champions y liberados de presión tras el título doméstico. El PSG, en cambio, arriba más descansado, habiendo resuelto antes sus compromisos de liga.

Campeones

Tanto PSG como Arsenal llegan a la final de la Champions tras haber ganado sus respectivos torneos nacionales.

puntos le sacó Arsenal al Manchester City, el segundo en la Premier League 2025 – 2026.