La labor social que diariamente realiza el Comedor de la Parroquia San Clemente continúa convirtiéndose en un importante ejemplo de solidaridad y apoyo a las familias más necesitadas de la provincia de Pisco. Gracias al compromiso de ciudadanos, voluntarios e instituciones, decenas de personas reciben alimentación y atención en un espacio donde prevalece la ayuda desinteresada y el espíritu de servicio.

Comedor parroquial

En esta oportunidad, el Club Atlético Pisqueño (CAP), junto a su Comité de Damas y colaboradores, se sumó a esta noble causa apoyando con la preparación y entrega de un delicioso seco con frejoles, compartido con gran dedicación y cariño hacia los beneficiarios del comedor parroquial.

Este tipo de acciones reflejan la importancia de trabajar unidos por quienes más lo necesitan, fortaleciendo valores como la empatía, la solidaridad y el compromiso social. La participación de instituciones deportivas, empresas y ciudadanos demuestra que cuando existe voluntad de servir, es posible generar esperanza y bienestar en la comunidad.

La Parroquia San Clemente mantiene esta importante labor social con una data aproximada de 150 personas todos los días, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía, empresarios e instituciones de la provincia a sumarse y brindar apoyo a esta causa solidaria, ya sea mediante alimentos, insumos o colaboración voluntaria, permitiendo que más familias continúen recibiendo ayuda en momentos difíciles.

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