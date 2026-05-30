FBC Melgar recibe este domingo 31 de mayo a Alianza Atlético de Sullana en el estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) a las 11:00 horas, en el partido que cerrará la fecha 17 y, con ella, el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

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El Dominó llega a este cierre de torneo en el sexto lugar con 25 puntos, lejos de la lucha por el título, pero con la necesidad de terminar bien parado de cara al inicio del Clausura. En su último encuentro, Melgar empató 1-1 ante Juan Pablo II, por lo que se quedó insatisfecho.

Por los últimos cinco encuentros, Melgar cuenta con un historial reciente de 2 victorias, 2 empates y 1 derrota, sumando 8 goles a favor y habiendo recibido 4.

Alianza Atlético, en cambio, llega con 21 unidades y con poco margen para ilusionarse. Los piuranos registran en sus últimos cinco partidos una victoria, dos empates y dos derrotas, con cuatro goles anotados y cinco recibidos, números de un equipo que no ha encontrado consistencia ni en ataque ni en defensa.

BAJAS Y CAMBIOS

En la antesala del partido, el técnico Miguel Rondelli confirmó que Walter Tandazo está descartado para el encuentro. “Walter tiene que someterse a unos estudios porque, después del golpe, por suerte no tuvo ningún problema ligamentario en la rodilla, pero sí tiene un edema óseo producto del golpe. Los edemas óseos se curan, no todos al mismo ritmo. Entonces tendrá que someterse a unos estudios”, dijo en Central Sur Deportes.

Sobre Nelson Cabanillas, Rondelli indicó que el jugador ha evolucionado favorablemente y se encuentra al 90%; sin embargo, su presencia no está confirmada.

Rondelli, en conferencia de prensa, adelantó que el equipo presentará leves modificaciones para enfrentar a Alianza Atlético, y que priorizará dar minutos a los futbolistas con menos rodaje, sin afectar la planificación del equipo.

Respecto a Nicolás Quagliata, aclaró que el jugador desea quedarse en FBC Melgar y cuenta con la aprobación de la directiva y el comando técnico. Por ello, seguiría en el club por lo menos en el Torneo Clausura.

Cabe mencionar que Bruno Pérez será el árbitro de este compromiso.