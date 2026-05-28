Tres futbolistas de FBC Melgar: Matías Lazo, Matías Zegarra y Jhonny Vidales, fueron convocados por el director técnico de la selección peruana, Mano Menezes, para disputar los amistosos internacionales de junio frente a Haití y España. La Federación Peruana de Fútbol confirmó que ambos encuentros se realizarán el 5 de junio en Miami y el 8 de junio en Puebla, México, respectivamente.

La lista final está compuesta por 25 jugadores, entre ellos jóvenes promesas y nuevos elementos tácticos que Menezes busca incorporar para renovar el plantel.

Dentro de las novedades más resaltantes figuran Rodrigo Vilca, Bassco Soyer y Matías Córdova, quienes se sumarán a los trabajos con miras a consolidar el recambio generacional.

Otro futbolista con pasado rojinegro incluido en la convocatoria es Kenji Cabrera, actualmente militante del Vancouver Whitecaps, quien vuelve a recibir la confianza del cuerpo técnico para participar en la preparación previa a la próxima eliminatoria mundialista.

Pese a las incorporaciones, también destacan dos ausencias importantes: Renato Tapia y Joao Grimaldo, quienes no fueron considerados para esta fecha FIFA. Con los amistosos de junio, Menezes busca afianzar su esquema, evaluar nuevas alternativas y mantener la competencia interna de cara a los desafíos de la selección peruana.

LISTA DE CONVOCADOS

Arqueros: Pedro Gallese, Alejandro Duarte y Matías Córdova.

Defensas: Miguel Araujo, Alfonso Barco, Renzo Garcés, Fabio Gruber, Marco Huamán, César Inga, Marcos López, Oliver Sonne y Matías Zegarra.

Volantes: André Carrillo, Jairo Concha, Hernán Lupu, Erick Noriega, Jesús Pretell, Adrián Quiroz, Jairo Vélez y Yoshimar Yotún

Delanteros: Kenji Cabrera, Bassco Soyer, Adrián Ugarriza, Alex Valera y Jhonny Vidales.